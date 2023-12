Veronica Satti su Varrese | “Messaggio orribile | violenza psicologica”

Leggi su biccy

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Poche ore dopo Gessica Notaro, ancheè intervenuta su quello che sui social ormai è ‘il caso’. L’ex gieffina e attivista ha condannato i comportamenti che Massimiliano continua ad avere nei confronti di Beatrice Luzzi al Grande Fratello ed ha aggiunto che quello che passa in tv è un. “Assedio Psicologico da parte diverso Beatrice Luzzi. In molti mi state scrivendo che fine io abbia fatto, se io stia bene perché non posto nulla da più di due settimane, in effetti, senza entrare nei particolari, ce una situazione molto delicata della quale non voglio parlare. Torno però solo per una cosa che trovo gravissima, poi ritornerò al silenzio. Mi riferisco a ciò che sta subendo Beatrice Luzzi al Grande Fratello: una cosa che chiamerei senza ...