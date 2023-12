(Di giovedì 14 dicembre 2023) commenta Ilribadisce che 'essere una ragazza madre non impedisce l'accesso alla'. È quanto chiarisce il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor ...

Il Vaticano: non si impedisca la comunione alle ragazze madri

"Il fatto di essere una ragazza madreimpedisce l'accesso all'Eucaristia" e "si deve lavorare pastoralmente nella Chiesa locale per far capire che il fatto di essere una ragazza madreimpedisce l'accesso all'Eucaristia". Lo chiarisce il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il card. Victor Manuel Fernandez, in una lettera, controfirmata da Papa Francesco, in ...

Vaticano: "Non si impedisca la Comunione alle ragazze madri" TGCOM

Vaticano, non si impedisca la comunione a ragazze madri - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele colpisce il sud del Libano: nuvola di fumo nel villaggio di Aitaroun

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...

In Vaticano il concerto per i poveri Scappucci: «La musica è un dono»

«Quando sono stata contattata e mi è stato chiesto se ero disponibile per una serata prima del 25 dicembre, ho fatto di tutto per essere libera, considerando il calendario ...