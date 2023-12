Vasto | Sequestrati circa 90 mila pezzi di merce di varia natura

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023): Scoperto dalla polizia un “deposito del falso”.90didiNello scorso pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bologna, hanno notato un uomo uscire da uno stabile con un bustone in spalla; lo stesso, alla vista degli operatori, nel vano tentativo di eludere il controllo di polizia, è rientrato nell’edificio ma gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato. Pertanto gli operatori hanno proseguito nel controllo che gli agenti hanno esteso in un vano nella disponibilità del soggetto ove hanno rinvenuto 191 televisori di varie marche, diverse schede madri di televisori,80 ...