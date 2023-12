“Varrese deve uscire” Grande Fratello | non c’è pace E il pubblico è d’accordo | “Giusto così”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Laquantità di appelli dei suoi follower, sostenitori, ammiratori, ha fatto sì che Gessica Notaro non lasciasse passar liscio il comportamento, è sempre giustificato dal2023, di Massimilianocontro Beatrice Luzzi. Pensare che lo conosce, le è difficile parlarne. Ma lei non poteva esimersi. Da diversi mesi gli spettatori del2023 hanno cominciato a denunciare i modi del Guru e all’inizio erano preoccupati per Heidi Baci, che infatti poi si è ritirata, rivelando che non sarebbe rientrata per non veder mai più Massimiliano. Ora la vittima è Beatrice Luzzi. Le parole di Gessica Notaro., altri guai per: “Dovete ...