VARIAZIONI CANALE 5 | GRANDE FRATELLO SOLO AL SABATO | IO CANTO VERSO IL LUNEDÌ

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Palinsesti ballerini a5. Ai piani alti di Cologno Monzese sono state prese alcune importanti decisioni che riguardanoe Io. A dispetto di quanto già deciso,non raddoppierà ma andrà in ondaal. Lo ha confermato Rebecca Staffelli sui social dando appuntamento a16 e23 dicembre. La semifinale di Io, salvo ripensamenti, andrà in onda non più giovedì 21 dicembre contro la finale della fiction Un Professore ma18 dicembre contro Napoli Milionaria, salvo ulteriori