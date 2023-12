Vagnozzi e Cahill coach dell’anno | Djokovic polemico | “Goran | forse avremmo dovuto vincere 4 Slam”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ieri Simonee Darrensono stati elettidall’Atp. I due tecnici di Sinner hanno vinto con merito l’agognato riconoscimento, ma Novakha fatto polemica con una storia su Instagram: “Congratulazioni a Simone e Darren per la grande stagione con Sinner”, esordisce, quindi tagga il suoIvanisevic e va all’attacco: “Presumo chesu 4 affinché tu possa– e dico– considerato l’allenatore. Chiudere l’anno al numero uno,e fare la storia di questo sport non è stato abbastanza, mio caro…”. SportFace.

L'ultimo è l'Atp Coach of the Year Award, premio assegnato dai coach presenti sul circuito al termine della stagione a Simone Vagnozzi e Darren Cahill per i risultati ottenuti dal n.1 azzurro nel 2023

