USA | autorizzato l’impeachment per Biden

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) . In merito il presidente statunitense ha dichiarato: “perdono tempo in acrobazie politiche senza fondamento” La Camera degli Stati Uniti d’America, con maggioranza repubblicana, hal’indagine su Joeper. L’inchiesta è stata approvata con 221 voti a favore e 212 voti contrari. Come riporta anche l’Ansa, al riguardoha dichiarato: “perdono tempo in acrobazie politiche senza fondamento”. In merito è intervenuto anche il figlio, Hunter, del Presidente americano parlando con i reporter davanti a Capitol Hill: “Mio padre non e’ stato coinvolto in nessuna delle mie attivita’, i repubblicani stanno tentando di trasformare in tenebre la luce dell’amore di mio padre per me”, ha poi continuato e concluso: “i repubblicani non vogliono un processo aperto dove ...