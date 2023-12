Uomini e Donne | Puntata Di Oggi | Roberta Smaschera Alessandro!

Basket: Fip. Ok per candidatura a Mondiali 2031, Datome capo delegazione

Nominati anche gli allenatori delle Nazionali giovanili maschili e femminili per la stagione 2024: Paolo Galbiati () e Giuseppe Piazza () per le U20, Marco Sodini e Luca Andreoli per le ...

Chi ha detto che solo le donne amano i gioielli Ecco i gioielli da regalare al tuo "lui"

La passione per i gioielli e l'eleganza, da tempo, ha catturato anche l'interesse degli uomini sempre più propensi ad acquistare accessori glamour da sfoggiare in ogni occasione: quel tocco in più, ...

U&D, Alessandro non convince e scoppia la polemica web: 'Chi si crede di essere, ridicolo'

Alessandro Vicinanza non convince con i suoi modi di fare a Uomini e donne e scoppia la polemica tra i fan social della trasmissione. Nella puntata trasmessa il 14 dicembre su Canale 5 il cavaliere ha ...