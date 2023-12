Uomini e Donne | Maria cerca il grande amore per Gianni e Tina | “Presto tronisti”

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Qualcosa sta cambiando nello studio diDe Filippi sembra stia lavorando a una vera e propria rivoluzione. Basti pensare alritorno di Ida Platano, che si è accomodata sul Trono Over. Una mossa che ha di certo spiazzata ma, al tempo stesso, funzionato alla. Non sarebbe però l’unico colpo di teatro della celebre conduttrice:Sperti eCipollarisul trono Dopo anni trascorsi a commentare le scelte sentimentali degli altri,Sperti eCipollari sembrano desti a ritrovarsi sul trono, mettendosi a nudo per quanto concerne la propria vita sentimentale. Di loro si era ...