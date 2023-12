Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 14 12 23

Leggi su isaechia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Io avrei anche potuto credere al discorso fatto nelladi oggi dida Asmaa a proposito del rapporto con Mattia. Avrei anche potuto provare tenerezza per le sue lacrime nell’accennare a traumi amorosi del passato, avrei potuto comprendere le eventuali paure di fronte ad un ragazzo che pare correre troppo ed andare ad una velocità di coinvolgimento maggiore della tua… avrei potuto capire tutto, credetemi. Ma ogni discorso, qualunque possibilità anche remota di dare credibilità alle parole della dama, per me viene meno nell’esatto momento in cui mi ricordo che nel blocco precedente a lei dedicato, non solo ha confermato di aver lasciato il numero ad Armando Incarnato, ma in front of Mattia ha proprio detto che se Armando fosse già rientrato in trasmissione avrebbe dato priorità a lui. Cioè ma tu hai tutti i traumi ...