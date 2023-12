Uomini e Donne | anticipazioni 14 dicembre | torna Brando Il motivo dell’assenza è drammatico

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 14 dicembre 2023)14: quali saranno le novità di oggi? La più importante ci sembra che riguardiEphrikian. In questo periodo non si è parlato di lui, non perché non sia successo nulla di interessante nel dating show, ma per unben più serio…Prima scoprire quale, però, vediamo cosa accadrà oggi a dame e cavalieri del Trono Over.14: new entry per Ida. Una coppia si riappacifica Ida Platano, dopo aver archiviato davvero le storie con Riccardo Guarnieri ed Alessandro Vicinanza, continua a cercare l’amore nel Trono Classico. Per lei è sceso un altro corteggiatore, di nome Ernesto, e si sono visti fuori dal programma. E’ filato tutto liscio. Quanto ...