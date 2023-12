(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) - Boom didiin, dove tra gennaio e inizio dicembresono stati confermati 30.601di, rispetto ai 909 del 2022, con un aumento del 3.266%. A lanciare l'allarme è l'che ricorda come circa 931mila bambini in

Morbillo, casi aumentati del 3.200% in Europa e Asia centrale. "Pesa il decremento della copertura vaccinale"

... ha dichiarato Regina De Dominicis, direttrice regionale dell'per l'Europa e l'Asia centrale ... Il tasso più alto di casi di morbillo è stato rilevato in Kazakistan con 69 casi per 100....

Violenze ad Haiti: circa 200.000 persone, la metà bambini, sono sfollate. UNICEF Italia

Libia: più di 16 000 bambini sono sfollati | unicef.ch Unicef

Unicef, +3.000% casi morbillo nel 2023 in Europa e Asia Centrale

A lanciare l'allarme è l'Unicef che ricorda come circa 931mila bambini in queste aree del mondo non hanno ricevuto interamente o parzialmente i vaccini di routine fra il 2019 e il 2021 e che il tasso ...

Morbillo, casi aumentati del 3.200% in Europa e Asia centrale. “Pesa il decremento della copertura vaccinale”

L’Unicef avverte che, tra gennaio e il 5 dicembre 2023 sono stati confermati 30.601 casi di morbillo in Europa e Asia centrale, rispetto ai 909 del 2022, con un aumento del 3.266% dei casi di questa m ...