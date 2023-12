Una star dell' MCU è l' attore più cercato su Google del 2023

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ecco chi sono le celebrità più cercate sunelsecondo il nuovo report Year in Search. Secondo l'ultimo report Year in Searchpubblicato da, Jeremy Renner è stato l'piùdelnonché la seconda persona più cercata in assoluto sul motore di ricerca. Al celebre interprete di Hawkeye nell'MCU seguono Jenna Ortega di Mercoledì e l'exdi That'70s Show Danny Masterson, al centro del mirino in seguito alla condanna per stupro. Ecco l'elenco degli attori più cercati del: Jeremy Renner Jenna Ortega Ichikawa Ennosuke IV Danny Masterson Pedro Pascal Jamie Foxx Brendan Fraser Russell Brand Kiara Advani Matt Rife L'incidente di Jeremy Renner Jeremy Renner ha recentemente festeggiato i 10 …