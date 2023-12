Una speranza per Kiev | iniziano i negoziati per far diventare europei gli ucraini

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il via libera della Ue grazie al colpo di teatro di Orban: esce dalla sala al momento della decisione. Escamotage tecnico per garantire l’ok (anche per la Moldavia). Status di adesione per la Georgia. La Bosnia deve attendere ancora. Ma al summit dei leader a Bruxelles ora inizia la trattativa più dura: sui soldi