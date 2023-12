Un Professore 2 | le anticipazioni delle nuove puntate di stasera su Rai 1

Leggi su panorama

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Come ogni giovedì, torna la seconda stagione di Un, la fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann nei panni del professor Dante Balestra, insegnante di filosofia al liceo che cerca di recuperare il rapporto con il figlio, e Claudia Pandolfi nel ruolo di Anita Ferro, Nicolas Maupas in quello di Simone Balestra e Damiano Gavino nel ruolo di Manuel Ferro. Le dueandranno in onda su Rai 1 dalle 21:30 e saranno disponibili in streaming su RaiPlay. Trama del nono e decimo episodio Nel nono episodio di Un, intitolato Leibniz: Rimorsi e Rimpianti, Nina, desiderosa di riavere la custodia di sua figlia, si rivolge a Dante per ottenere aiuto. Nel frattempo, Nicola cerca il supporto di Dante per persuadere Viola a sottoporsi a una visita da un rinomato chirurgo, che potrebbe offrirle ...