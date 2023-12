Un posto al sole | anticipazioni 14 dicembre | Ida e Diego più uniti che mai

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Giovedì 142023 andrà in onda un nuovo spumeggiante episodio della soap targata Rai Tre Unal. Lerivelano che l’attenzione sarà focalizzata principalmente su Ida e, la complicità tra i due sarà sempre più evidente, tanto da non passare inosservata agli occhi dei coniugi Ferri. Marina e Roberto saranno sempre più preoccupati per la vicinanza dei due ragazzi. Scopriamo qualche anticipazione in più al riguardo. Unal14Nella messa in onda di Unal, in programma giovedì 142023, tra Ida evivranno insieme delle belle emozioni, la complicità tra i due finirà per ...