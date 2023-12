Un colpo di testa prenatalizio trasforma Kate Beckinsale | dopo anni di castano arriva la svolta biondo platino E con un nuovo taglio lunghezza media 

Leggi su iodonna

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Riga in mezzo, chioma vaporosadorato:sembra un’altra con ilclavicut, ildi capelli a bob allungato, ad altezza clavicole,Barbie. Lanciando il trend capelli perfetto per completare come una diva gli outfit della party season. Dal long pixie al micro bob: i tagli medio corti del 2023 X ...