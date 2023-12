Ultimo sforzo in Ungheria per la Fiorentina | Italiano contro Stankovic per risparmiarsi due partite

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023)inper la, che due settimane fa sembrava per un attimo sul baratro ma che ha saputo raddrizzare le cose trascinata da Nico Gonzalezil Genk. Il girone di Conference League, dove si difende la finale dello scorso anno, è già superato, ma farlo da prima o da seconda cambia tantissimo: i viola sono al comando, con due punti di vantaggio sulla rivale di oggi, il pericoloso Ferencvaros, e con un pareggio confermeranno la vetta qualificandosi direttamente per gli ottavi di finale, risparmiandosi duein un calendario intasato come quello di febbraio esquadre pur sempre provenienti dall’Europa League. Obiettivo vicino dunque per, contento dopo il parila Roma ma con due ...