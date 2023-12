Ultime Notizie Roma del 14-12-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

quanto sono in Ucraina con l'operazione militare speciale non è paragonabile alla catastrofe in corso nella striscia di Gaza l'ho detto il presidente russo Vladimir Putin e non allunga conferenza stampa di fine anno in cui risponde alle domande dei media e dei cittadini quello che succede a Gaza è una catastrofe ha detto in diretta tv durante la sua conferenza stampa di fine anno tutto il mondo vedi cosa accade lì è in Ucraina questo non avviene il presidente turco erdogan ha detto Aurora da ridere sulla questione di una soluzione nella striscia che sia di lungo termine è necessario creare le basi fondamentali per una soluzione del conflitto israelo-palestinese Hai soltanto futile Con riferimento d'Israele puntino ribadito che estremamente importante ...