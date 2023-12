Ultime Notizie Roma del 14-12-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente leche arrivano dall’estero in apertura la faccio in Ucraina ci sarà quando la Russia aveva raggiunto i soldi e TV che rimangono la piena di ficazione la di militarizzazione del paese ha detto il presidente Vladimir Putin della conferenza stampa di fine anno la prima da quando le truppe russe hanno invaso l’Ucraina bladimir Putin e si sta preparando ad una lunga e dura guerra l’introduzione dell’assistenza militare a chi è prolungherebbe la guerra non le potrebbe fine ha detto il segretario generale della NATO jens stoltenberg accogliendo con favore il chiaro impegno del presidente statunitense Joe biden a fornire l’Ucraina aiuti cruciali sottolineando che se Putin vincesse ci sarebbe il rischio concreto che la Grecia ...