Ultime Notizie Roma del 14-12-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio se uno studio di Mediobanca nel 2022 Circa un terzo del utile ante imposte delle maggiori webstoff mondiali è stato trattato in paesi a fiscalità agevolata con conseguente risparmio fiscale di 13,6 miliardi di 2022 è di 50,7 miliardi di euro accumulati nei 4 anni 2019-2022 l’aliquota media e sono risultata pari al 15:01 % nel 2022 è quella teorica del 21 9 media calcolata in base al paese in cui le multinazionali del web hanno sede cronaca una diciassettenne stata arrestata a Caserta per tentato omicidio la ragazza diventerà maggiorenne tra pochi giorni avrebbe accoltellato una diciottenne in seguito a una lite avvenuta all’interno dell’istituto superiore Buonarroti entrambe le ragazze frequentano la scuola serale secondo quanto accertato dai Carabinieri 2 per vecchi ...