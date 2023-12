Ultime Notizie Roma del 14-12-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023)dailynews radiogiornale bene ritornate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Traini sono essenzialmente un solo popolo e ciò a cui stiamo assistendo ora è una grande tragedia che assomiglia a una guerra civile tra fratelli su fronti opposti così leader del Cremlino gradimir Putin e definito Ancora una volta la guerra aranciata esercito in Ucraina parlando nella sua conferenza stampa di fine anno e non è nemmeno colpa loro tutto il tubetto di l’Ucraina è sempre stato filorussa ribadito ancora Putin era nata già da un anno ora torna a preoccupare in vista del periodo natalizio devono di contagi è il caso di infezione simultanea da covid e influenza che nell’inverno dell’anno scorso era stato Chiama lullone andiamo a Napoli è ritenuto tra i 100 latitanti più pericolosi d’Italia il trentunenne Gaetano Angrisano elemento di spicco del clan ...