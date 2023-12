Consiglio europeo, ok a negoziati adesione con Ucraina e Moldavia. Georgia Paese candidato

...'un'accelerazione dei tempi per l'ingresso dei Paesi dei Balcani già candidati a far parte dell''.: 'Non possiamo fare di più con meno risorse' Parlando delle risorse, la presidente dell'...

Al Vertice Ue Metsola incalza i leader sull'allargamento. Ma l'Ue deve essere pronta a riformarsi EuNews

Ultimo'ora: **Ue: Metsola, 'Ucraina è Europa'** La Svolta

Ucraina e Moldavia nella Ue, il Consiglio Europeo ha deciso avvio negoziati per l'adesione. Zelensky: «È la nostra vittoria»

Vertice Ue, il Consiglio Europeo ha deciso avvio negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Alla decisione del Consiglio europeo sull'apertura dei negoziati per ...

Il target climatico al 2040 sul tavolo dei ministri europei dell’ambiente

Bruxelles – Dopo il 2030 e prima del 2050. Al Consiglio Ue Ambiente che si terrà lunedì 18 prossimo a Bruxelles, l’ultimo sotto presidenza spagnola alla guida dell’Ue, è prevista durante il pranzo una ...