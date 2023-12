Ue | Foti Fdi | ' coerenti su impegni | accozzaglia opposizione non riesce a votare compatto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - In vista del Consiglio Ue "noi presentiamo un documento, una risoluzione, dove indichiamo alla presidente Meloni tutta una serie diche secondo noi dovrebbe portare in Europa. Il centrodestra vota. L'dell'cosa ha fatto? Ha presentato sei mozioni, una diversa dall'altra e non ce n'è stata una su cui hanno votato uniformemente tutti". Lo ha detto Tommaso, capogruppo di Fi alla Camera, durante uno dei dibattiti in corso ad Atreju. "Ci fanno lezioni di credibilità -accusa- persone che non hanno neanche la dignità di riuscire a trovare un minimo comune denominatore rispetto a un problema europeo". "Fratelli d'Italia ha rinunciato a qualcosa per stare al governo. L'unica cosa a cui non rinuncerà mai è la sua tradizione, la sua ...