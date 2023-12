Ue | Donzelli | ' su patto stabilità Meloni persona giusta per miglior accordo possibile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Noi faremo ogni trattativaperare le condizioni per l'Italia" sul tavolo europeo per il rinnovo deldi, "se c'è unache può portare delle buone condizioni e strappare ilper la nostra nazione è Giorgia, perché è capace, è caparbia e perché sta creando delle relazioni internazionali che erano decenni che l'Italia non aveva. Quindi siamo fiduciosi e mi auguro che si tifi tutti per l'Italia e he non ci sia qualcuno a sinistra che tifa contro l'Italia". Lo ha detto Giovanni, responsabile Organizzazione di Fdi, ospite di 'Cinque minuti', su Rai1.