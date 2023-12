Ue | Della Vedova | ' con allargamento Europa è più forte'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “Il via libera ai negoziati di adesione per Ucraina e Moldova mandano un chiaro segnale: da oggi l'geopolitica è più. Questa storica decisione rilancia la leadership di Zelensky a Kiev e indirizza un messaggio al despota Putin: le ‘sfere d'influenza', a lui tanto care, non si conquistano con le armiforza eprevaricazione ma con gli strumentidemocrazia e dello stato di diritto. Il vero inizio di questo processo fu guidato da Mario Draghi, all'inizio lasciato solo a chiedere i negoziati per l'Ucraina in Ue, poi ci fu lo storico viaggio in treno verso Kiev di Deaghi con Sholz e Macron. Orban ha tolto il veto e lasciato la seduta al momento del voto, i suoi amici non hanno di che festeggiare”. Lo afferma il deputato di +...