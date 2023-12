Ue | c’è l’accordo | al via i negoziati per l’adesione dell’Ucraina

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Bruxelles, 14 dicembre 2023 – L’Ue apre icon l’Ucraina perdi Kiev: svolta a sorpresa sull’allargamento al Consiglio Europeo (leggi qui). I leader Ue, informa il presidente Charles Michel via social, hanno “deciso di aprire idi adesione con l’Ucraina e la Moldova. Il Consiglio ha concesso lo status di candidato alla Georgia. L’Ue aprirà icon la Bosnia-Erzegovina una volta che sarà raggiunto il necessario grado di rispetto dei criteri e invita la Commissione a riferire entro marzo, con la prospettiva di prendere tale decisione”, cioè di aprire ianche con Sarajevo. Si tratta di “un chiaro segnale di speranza per quei popoli e per il nostro continente“. Nella sala del Consiglio, riferisce una fonte Ue, “nessuno ha obiettato” a queste ...