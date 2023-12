Udine | nuovo video per promuovere l’arte e i musei

Leggi su udine20

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il Comune dicambia passo nella promozione della sua offerta culturale, iniziando unpercorso per utilizzare al meglio social e tecnologie digitali. Lo scopo è quello di diffondere il più possibile, in particolare fuori dai confini cittadini, la bellezza e il valore del patrimonio culturale e artistico presente a, utilizzando nuovi mezzi espressivi coinvolgenti e accattivanti. Un programma di ampio respiro che in primis ha visto le nuove vesti grafiche di tutti i materiali promozionali degli eventi turistici, culturali e informativi destinati alla cittadinanza. Alla nuova immagine del Comune si accompagna ora un progetto di comunicazione incentrato sue immagini che, attraverso i social dell’amministrazione ma non solo, potrà raggiungere diversi pubblici. Il target identificato è in primis ...