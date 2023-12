Ucraina | Tajani “L' Ungheria permetta l' avvio dei negoziati”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) BRUXELLES (ITALPRESS) – “L'deve rendersi conto che è importante trovare unità all'interno dell'Unione europea e permettere di avviare iper l'adesione dell'all'Ue. Sono positivi i passi in avanti di Kiev sulle minoranze ungheresi”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonioa margine del pre-vertice organizzato dai leader del Partito popolare europeo che si è svolto a Bruxelles prima dell'inizio della riunione del Consiglio europeo. “L'Italia è favorevole all'dei colloqui nei tempi previsti e nel rispetto dei criteri per l'adesione, e deve essere chiaro che questo non è alternativo al processo di integrazione dei Balcani”, ha aggiunto.-foto xf4 Italpress –(ITALPRESS).