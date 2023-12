Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Il discorso di Putin | «Pace? Quando raggiungeremo gli obiettivi Non ci sarà un’altra mobilitazione»

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Leindi giovedì 14 dicembre, in diretta. Colloquio telefonico Meloni-Zelensky: «Per coordinare le posizioni in vista del Consiglio europeo»

Putin, 'pace in Ucraina quando raggiunti nostri obiettivi'

La pace inci sarà quando laavrà "raggiunto i suoi obiettivi", che rimangono la "denazificazione" e la "demilitarizzazione" del Paese. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nella conferenza ...

Ucraina, Putin: "Pace solo quando raggiungeremo nostri obiettivi"

"La pace in Ucraina ci sarà quando raggiungeremo i nostri obiettivi". E in Russia al momento "non c'è bisogno di una nuova mobilitazione". Ad affermarlo è il presidente Vladimir Putin nel corso della ...

Putin: "Pace arriverà quando raggiungeremo nostri obiettivi, presto armi a Kiev finiranno"

"Accordo con Kiev nel 2022 ma loro l'hanno buttato". Conferenza di fine anno in Russia: "L'esercito russo non ha bisogno di una seconda ondata di mobilitazione dei riservisti", e annuncia: "Primo comp ...