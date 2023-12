Ucraina | Putin | Pace solo quando raggiungeremo nostri obiettivi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, (Adnkronos) - "Lainci sarà". E in Russia al momento "non c'è bisogno di una nuova mobilitazione". Ad affermarlo è il presidente Vladimirnel corso della linea diretta e della conferenza stampa di fine anno iniziata ribadendo che la sovranità della Russia è minacciata e che "l'esistenza stessa del nostro Paese senza sovranità è impossibile. L'intero Paese non può esistere senza sovranità". Viene subito posta una domanda sulla guerra in: "ci sarà la?", chiede il conduttore della televisione statale. "Ci sarà la...