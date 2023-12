(Di giovedì 14 dicembre 2023), 14 dic. (Adnkronos) - Il ministero dell'Interno russo ha inserito Kyrylo, capo dell'agenzia di intelligence militare, in unadifederali, con l'accusa di “”. Il ministero afferma cheè ricercato ai sensi del codice penale russo, ma non specifica per quale articolo sia indagato. Sarebbe comunque responsabile di atti didovuti al ruolo dell'intelligence di Kiev negli attacchi dell'contro il ponte di Crimea.

I veti di Orban non affossano solo l'Ucraina. Ma tutta l'Europa (di M. Valensise)

Vladimir Putin avrà già chiesto a Sergej Lavrov di preparare la bottiglia di champagne. Atutto è pronto per brindare alla mancata apertura del negoziato per l'adesione dell'all'Unione europea. Ormai non è solo possibile, è probabile che al Consiglio europeo del 14 - 15 ...

Raid aereo: abbattuto un drone diretto verso Mosca. Oggi Consiglio UE, Ungheria contro adesione Kiev - Ucraina: incontro Macron-Scholz con Orban prima vertice Ue RaiNews

Attacchi missilistici russi su Kiev, oltre 50 feriti Sky Tg24

“Maledetti pacifisti”: stasera la presentazione del libro di Nico Piro alla Casa del Volontariato di Salerno

Nel libro, 160 pagine, Piro racconta il conflitto da una posizione per lui insolita: dal 2019 non può più entrare in Ucraina e quindi, da Mosca, ragiona e scrive in queste pagine, con penna affilata, ...

Ucraina: Mosca inserisce Budanov in lista ricercati per terrorismo

