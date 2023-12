Ucraina | l’Ue apre ai negoziati L’ira di Orban

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nelle recenti decisioni del Consiglio Europeo, l’Unione Europea ha aperto iper l’ingresso dell’e della Moldavia, e ha conferito alla Georgia il riconoscimento di Paese candidato. Il risultato è stato accolto con posizioni contrastanti da parte dei leader Ue. Il premier ungherese Viktorha espresso il suo forte dissenso sull’allargamento europeo ai Paesi dell’est. “Adesione dell’alè una decisione sbagliata. L’Ungheria non vuole far parte di questa decisione sbagliata!”, ha dichiaratosu Facebook, criticando aspramente la scelta di avviare idi adesione con l’in queste circostanze. Al contrario, molti leader europei, come la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, hanno accolto ...