Ucraina e Moldavia | via libera del Consiglio Europeo per l’adesione dei Paesi alla Ue

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il Presidente Charles Michel ha annunciato tramite X-Twitter che ilha approvato l'avvio dei negoziati di adesione con l'. Nessun obiezione è stata sollevata, secondo fonti europee, sottolineando che la decisione è stata unanime. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato la mossa definendola una vittoria per l'e per l'intera Europa. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che questa è una decisione strategica storica e un giorno memorabile per l'Unione Europea, mantenendo le promesse e mostrando solidarietà ai partner, inclusie Georgia.