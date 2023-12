Ucraina e Gaza | l’arrivo dell’anno nuovo non porta consiglio

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Quello che il mondo sta vivendo attualmente, il periodo delle feste di fine anno, è uno, insieme a quello delle ferie estive, dei più cari all’intera umanità o quasi. Gli stessi, in maniera più accentuata il primo, dovrebbero trovare l’umanità intera, senza distinzione di censo e di religione professata, particolarmente predisposta per fare qualcosa che somigli a un foto finish delle questioni che la tengono in angoscia e in ambascia. Forse un tempo le vicende di questo mondo in quei periodi venivano affrontati secondo tale linea di commento. Da diversi anni ormai non succede più. Si ha l’idea che molti problemi di per se spinosi, lo stiano diventando ancor più in queste ultime settimane. Solo per dare maggiore trasparenza a quanto innanzi rito, è opportuno volgere prima lo sguardo a quanto sta accadendo in diverse parti del mondo. Partendo ...