Uccise il padre violento per difendere la madre | Alex Pompa condannato a 6 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 14 dicembre 2023) 6, 2 mesi e 20 giorni di reclusione: è questa sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino in merito al caso, il giovane cheila Collegno, in provincia di Torino, il 30 aprile 2020. Quel giorno il giovane, che oggi ha cambiato cognome in Cotoia, aveva preso a coltellate ilperladurante l’ennesima lite familiare, motivazione che era stata accolta dalla corte d’Assise di Torino, la quale lo aveva infatti assolto in primo grado per legittima difesa. Il giorno dell’omicidio, Giuseppeaveva spiato la moglie al lavoro, infuriandosi dopo che un collega le aveva appoggiato la mano sulla spalla. “Dopo averla chiamata 101 volte al telefono, non appena mia ...