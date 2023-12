Cabinet of Curiosities, recensione della serie di Guillermo Del Toro

La Catherine Hardwicke direalizza invece I sogni della casa stregata , dove il tentativo ... LaKent di Babadook gira Il brusio, ultimo episodio in cui due coniugi, entrambi ...

Twilight: la regista non ricordava che Brie Larson e Jennifer Lawrence avevano sostenuto il provino per Bella Swan BadTaste.it Cinema

Twilight, Jennifer Lawrence e Brie Larson erano interessate a Bella Swan ComingSoon.it

Twilight: Jennifer Lawrence e Brie Larson parteciparono ai casting per il ruolo di Bella Swan

A distanza di 15 anni, scopriamo che Jennifer Lawrence e Brie Larson furono presenti ai casting di Twilight per interpretare Bella Swan.

Why Robert Pattinson Was Never The Same After Twilight

Only 22 years old when "Twilight" took the world by storm, Pattinson was still trying to figure out what kind of actor he wanted to be. Over the next four years, he became synonymous with the ...