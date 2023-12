Turchia | aggredì arbitro con un pugno | squalifica a vita per il presidente dell' Ankaragucu

Aggredita e rapinata in pieno giorno a San Giusto, 18enne condannato a 3 anni e mezzo di carcere Il fatto risale al 13 luglio scorso. Il ...

Tre anni e sei mesi di carcere al marocchino di 18 anni che lo scorso 13 luglio, in pieno giorno, assieme a due complici, uno dei quali minorenne,e rapinò una donna cinese in via, a San Giusto. E' la sentenza pronunciata nella mattina di oggi, giovedì 14 dicembre, dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato al ...