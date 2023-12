True Lies | Jamie Lee Curtis e lo stunt dell’auto in corsa | “Fu pazzesco”

(Di giovedì 14 dicembre 2023)Leeha descritto con grande trasporto i retroscena di una delle più spettacolari scene d’azione di, quando Helen, il suo personaggio, viene estratto al volo da un’auto in, prima che questa precipiti nel fiume; a salvarla, il marito e protagonista del film, Harry, interpretato da Arnold Schwarzenegger. L’attrice di Halloween ha descritto quel momento, come una delle più irripetibili esperienze della sua carriera. In una clip esclusiva tratta da Fear Is Not An Option, un documentario esclusivo realizzato per l’uscita della versione restaurata in 4K del film,, il regista James Cameron e John Bruno, supervisore agli effetti speciali, raccontano con dovizia di particolari la meticolosa costruzione della scena....

