Trovata una lettera di Giorgia Meloni a Emmanuel Macron

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Caro, ho appreso dai giornali che intendi candidare Mario Draghi alla presidenza della Commissione europea. Ottima idea. Oltre ad essere un grande europeista, Draghi è italiano, quindi, almeno potenzialmente un patriota. Sono stata una ferma e coerente oppositrice del suo pasticciato governo. Lui ha cavallerescamente apprezzato e mi ha portato molta fortuna politica e elettorale. Non ho pensato di candidarlo a niente dopo averlo sentito dire, con una certa durezza al limite dell’irritazione: “Un lavoro sono in grado di trovarmelo da solo”. Immagino che tu gli abbia parlato de visu della tua pensata, pardon offerta, e che lui ti abbia autorizzato a farla circolare come ballon d’essai per vedere che effetto che fa. Allora, lasciami dire con nettezza che, in questa Unione europea che io voglio cambiare e cambierò, ci sono delle procedure e delle regole da ...