Stefano Pioli, Riccardo Trevisani: "Gli avrei strappato il microfono"

Riccardoai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha affrontato il caso -e l'equilibrio instabile di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, inutile girarci intorno, di fatto è a rischio esonero. ...

Trevisani: “Il Milan tira sempre fuori il coniglio dal cilindro, su Pioli…” Pianeta Milan

Trevisani: "Con l'Udinese Pioli mette Giroud a destra e Jovic centrale: non una grande idea. Magari... Milan News

Impallomeni a TMW Radio: "Questo Milan ha potenziale, basta con l'hashtag Pioli out"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Milan fuori dalla Champions ma in EL. Come valuta ...

Pellegatti: “La prima ora di gioco è stata una disgrazia, il terzo posto non lo è, Loftus fa fatica ma Pioli ha azzeccato tutto”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato l’1-2 di Newcastle e la conseguente “retrocessione” dei rossoneri in Europa League. Il Milan ha rimontato l’iniziale vantaggio del Newcastle conquistando ...