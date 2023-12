Trasferire dati | foto e contatti da Samsung Galaxy a PC

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tutti i cellularipossonofile,al PC, operazione da fare spesso e volentieri per evitare di perdere ipersonali in caso di smarrimento, furto o danneggiamento del telefono. Si può facilmentequalsiasi file o documento dal telefonoal PC utilizzando alcune app, che, a loro volta, possono essere utilizzati anche su altri modelli di smartphone Android senza nessun problema. Alcune procedure permettono ditramite rete wireless di casa o tramite servizi cloud, così da non dover utilizzare nessun cavetto. LEGGI ANCHE -> Programmi per gestire Android da PC e(in wifi o USB) 1) ...