Trapani | deposito scorie nucleari | l’allarme di Federconsumatori | “Sicurezza | salute ed economia locale a rischio”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pubblicato il 14 Dicembre, 2023 Una enorme colata di cemento riempita di rifiutie sotterrata per almeno 350 anni sotto una collina artificiale, per 10 ettari complessivi all’interno di un’area interdetta ad ogni attività economica grande 150 ettari. E’ quello che potrebbe sorgere, in futuro, nella campagna dinel territorio di Fulgatore-Dattilo o in quello di Calatafimi Segesta. A due passi da dove oggi i siciliani vanno ogni giorno a cercare i migliori cannoli dell’isola, o da dove migliaia di turisti ogni anno vanno a vedere il tempio dorico di Segesta, il Governo ipotizza di creare ilnazionale delle. “Ai fusti riempiti di– commenta il presidente diSicilia, Alfio ...