Tragedia in Spagna | bambino di 9 anni muore in campo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un ragazzino ha perso la vita mentre giocava a calcio a causa di un arresto cardiorespiratorio che gli è stato fatale Evento terribile in, che questa volta però purtroppo riguarda un. Si tratta di un ragazzino di 9, Walid Bouabidi Rafi, che martedì pomeriggio è morto a seguito di un arresto cardiorespiratorio durante l’allenamento con la sua squadra di calcio, il Club Deportivo Noblejas, nella città di Toledo. Bambini giocano a calcio in(Ansa) – Notizie.comÈ stato proprio il club ad annunciare la notizia della scomparsa attraverso un comunicato ufficiale: “Dal Club Sportivo Noblejas e dall’intera Scuola Municipale di Calcio dipendente dall’Area Sportiva del Comune di Noblejas, ci dispiace dover comunicare la morte oggi del nostro studente, collega e amico, il ragazzo Walid Bouabidi Rafi, di ...

