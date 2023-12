Traffico Roma del 14-12-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione in assenza di altri problemi in diminuzione ildel pomeriggio su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 in uscita dastessa situazione sulla tangenziale est in direzione stadio ricordiamo inoltre che dalle 18:45 all’Olimpico è in corso la partitaSheriff rimane trafficata via del Foro Italico Come di consueto tra Corso di Francia & via Salaria per chi va a San Giovanni code anche in quest’ultima ora su autostradaFiumicino causate da un incidente già segnalato nei precedenti aggiornamenti tra l’euro e via Magliana Vecchia per chi è diretto all’aeroporto prudenza Per lo stesso motivo anche sulla Cassia bis e in uscita danel dettaglio tra via della Giustiniana e Castel dei ...