Traffico Roma del 14-12-2023 ore 17 | 00

(Di giovedì 14 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità attenzione sul tratto Urbano della A24 qui per un precedente incidente ildal primo pomeriggio ha subito ulteriori rallentamenti in uscita datra la tangenziale est e il Gra confermato per domani venerdì 15 lo sciopero nazionale del trasporto pubblico protesta comunque ridotta da 24 a 4 ore dalle 9 alle 13 i possibili disagi nella città lungo la galleria Giovanni 24o proseguono gli interventi di manutenzione durante la notte a partire da mezzanotte la consueta chiusura in direzione di via Trionfale con riapertura alle 6 di domani mattina 15 dicembre e stanotte chiuderà anche la diramazioneNord a partire dalle 22 per lavori notturni divieto di transito tra il grande raccordo anulare a Settebagni Verso l’auto ...