Traffico Roma del 14-12-2023 ore 15 | 30

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna ilè maggiormente concentrato tra laFiumicino e la diramazioneSud in aumento ilanche in interna in particolare tra Cassia e Salaria ulteriori rallentamenti possibili sulla tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est viale Palmiro Togliatti per chi è diretto alla circolazione sostenuta ma senza altri disagi su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni in vita di Prato Fiorito più precisamente su via Borghesiana prestare attenzione per la presenza di un incidente altezza via Roccalumera infine confermato per domani venerdì 15 lo sciopero nazionale del trasporto pubblico protesta comunque ridotta da 24 a 4 ore dalle 9 alle 13 ...