Traffico Roma del 14-12-2023 ore 14 | 30

(Di giovedì 14 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mobilità dalle 18:45 allo stadio Olimpico si giocheràSheriff per l’Europa League il trasporto pubblico per lo stadio è sulmobilita.it alle 20 invece sino al termine del servizio per lavori sulla metro C la circolazione Sara interrotta nel tratto tra Grotte celoni e Pantano sempre dalle 20 A fine servizio nel tratto che sarà interrotto quindi tra Grotte celoni e Pantano il collegamento sarà comunque garantito dalla navetta bus sostitutivi MC4 Intanto domani sarà di 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico dalle 9 alle 13 saranno possibili disagi sulle linee diTPL e Cotral sempre domani protesta anche inservizi per la mobilità con possibili interruzioni per l’intera giornata nelle attività ...