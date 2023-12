Traffico Roma del 14-12-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione solo il percorso Urbano della A24 file tra Togliatti e Tor Cervara in uscita dalla capitale e sulla tangenziale est quod e Giada Corso di Francia via dei Campi Sportivi verso San Giovanni all’altezza della Salaria in direzione della galleria Giovanni XXIII sul grande raccordo anulare incolonnamenti lungo la carreggiata esterna tra l’ardeatina e la Tuscolana è aperta alvia a seguito di un incidente precedente avvenuto tra via San noi e vieni possibili difficoltà di circolazione nel pomeriggio per l’incontro di calcioSheriff tiraspol dalle 18:45 presso lo stadio Olimpico modifica della viabilità nella zona circostante ridotto a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico previsto per domani 15 dicembre le linee Atac TPL Cotral Dunque saranno a rischio dalle 9 alle 13 e ...