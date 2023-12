Traffico Roma del 14-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàregolare sul grande raccordo anulare sul corso Urbano della A24L’Aquila file file tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro e sulla tangenziale incolonnamenti Tra Corso di Francia via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni all’altezza della sala in direzione dello stadio Disagi con rallentamenti per un incidente su Corso d’Italia tra Porta Pinciana via Piemonte è ancora disagi in viale Isacco Newton per un incidente con rallentamenti tra via Alberese Vicolo di Papa Leone ancora chiusa via Brescia a causa di un incidente avvenuto questa mattina tutta via Savoia e via Nizza possibili difficoltà di circolazione per il pomeriggio per l’incontro di calcio delle 18:45 presso lo stadio Olimpico...